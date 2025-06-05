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10:42, 5 июня 2025Силовые структуры

ФСБ обнаружила в российском городе бойцовский клуб с повадками из 90-х

СК: В Астрахани ОПГ рэкетиров из бойцов ММА и полицейских крышевала ночные клубы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Астрахани сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступного сообщества, действовавшего под видом спортивного клуба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Задержаны восемь местных жителей, среди которых тренер ММА и его бойцы, а также силовики. В отношении них возбуждено уголовное дело за организацию и участие в преступном сообществе с целью вымогательства. Оперативное видео предоставили в СК.

На кадрах виден спецназ, задерживающий участников банды.

По данным следствия, с августа 2023 года члены бойцовского клуба занимались рэкетом и крышеванием местных развлекательных заведений. Преступное сообщество находилось под авторитетным влиянием тренера и было структурировано на отдельные звенья, в которые входили спортсмены и сотрудники правоохранительных органов.

Они под предлогом охраны систематически вымогали деньги у коммерсантов. Ущерб потерпевшим оценивается в особо крупном размере. Также следователи установили, что члены банды избили представителя власти и подкупили инспектора патрульно-постовой службы, который не привлекал их к административной ответственности.

Преступную деятельность выявили оперативники ФСБ.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке разоблачили банду из восьми врачей, продававших детей иностранцам.

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