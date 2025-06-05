Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:24, 6 июня 2025Силовые структурыЭксклюзив

Неизбежный раскол предрекли в мире воров в законе

Редактор «Прайм Крайм» Харина: После смерти Шакро воров в законе ждет раскол
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Шакро Молодой

Шакро Молодой. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Воров в законе ждет раскол после того, как лидер преступного мира России Шакро Молодой (наст. имя — Захарий Калашов) отойдет от дел. Об этом Ленте.ру» рассказала редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Лиля Харина.

По ее словам, Шакро хоть и не пользуется всеобщей любовью, как его предшественник вор в законе Дед Хасан (наст. имя — Аслан Усоян), однако к нему относятся с уважением. Тем не менее все понимают, что он не вечен.

«Рано или поздно придет время других — и тогда воров в законе ждет неизбежный раскол», — сказала Харина.

Подробности о том, к чему готовится преступный мир и почему Шакро Молодой «уволил» главного вора в законе Москвы, можно прочитать здесь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по Украине. Ракеты и «Герани» прилетели в Киев и западные области

    Дуэль поколений по классике устроили в России

    Назван возможный покупатель гипермаркетов «Магнит»

    Звезда «Рабыни Изауры» прилетела в Москву

    Ura.ru раскрыло подробности обвинений против своего редактора

    Москвичам предложили пройти 10 тысяч шагов по бульварам без остановки. Зачем это нужно?

    Реклама

    В Генпрокуратуре прокомментировали отмену региональных выплат семьям участников СВО

    Маска обвинили в предательстве Трампа

    Россияне высказались о работе Путина на посту президента

    В воде на российском теплоходе нашли опасные бактерии после массового отравления туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости