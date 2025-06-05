Неизбежный раскол предрекли в мире воров в законе

Редактор «Прайм Крайм» Харина: После смерти Шакро воров в законе ждет раскол

Воров в законе ждет раскол после того, как лидер преступного мира России Шакро Молодой (наст. имя — Захарий Калашов) отойдет от дел. Об этом Ленте.ру» рассказала редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Лиля Харина.

По ее словам, Шакро хоть и не пользуется всеобщей любовью, как его предшественник вор в законе Дед Хасан (наст. имя — Аслан Усоян), однако к нему относятся с уважением. Тем не менее все понимают, что он не вечен.

«Рано или поздно придет время других — и тогда воров в законе ждет неизбежный раскол», — сказала Харина.

Подробности о том, к чему готовится преступный мир и почему Шакро Молодой «уволил» главного вора в законе Москвы, можно прочитать здесь.