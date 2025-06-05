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20:12, 5 июня 2025Силовые структуры

Предполагаемого распространителя детской порнографии поймали в российском регионе

В Ленобласти задержан мужчина по подозрению в обороте детской порнографии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Киришах Ленинградской области задержан 41-летний мужчина — предполагаемый распространитель детской порнографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Он подозревается по части 2 статьи 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей»). Следователь направит в суд ходатайство об аресте фигуранта.

По данным правоохранителей, в одной из социальных сетей задержанный распространял и публично демонстрировал порнографические материалы с изображением несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области полиция с помощью Интерпола задержала 38-летнего торговца порнографией с несовершеннолетними.

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