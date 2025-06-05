Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:42, 5 июня 2025Экономика

Названы опасные материалы для ремонта

Строитель Васильев: Пленкообразующие пропитки способствуют появлению плесени
Виктория Клабукова

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

Пленкообразующие составы для пропитки дерева не стоит применять из соображений безопасности. Какие материалы нельзя использовать для квартирного ремонта, «Газете.Ru» рассказал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

Несмотря на то что в народе любые защитные составы для дерева считают полезными, на самом деле они способствуют появлению плесени. Плотная пленка, которая образуется на поверхности, препятствует естественному воздухообмену и приводит к гниению древесины. Вместо этого Васильев советует использовать пропитки на основе воска, акрила или масла. Для внешней отделки можно купить составы с УФ-фильтрами, добавил собеседник издания.

Рассадником плесени является и обыкновенный гипсокартон. Такой материал быстро впитывает влагу и деформируется. Вместо дешевого гипсокартона лучше приобрести влагостойкий, обработанный гидрофобной грунтовкой. Его можно использовать для обшивки ванной, кухни или лоджии. В самой душевой и тех зонах, где есть прямой контакт с водой, рекомендуется брать цементные или стекломагниевые листы.

Материалы по теме:
«Жильцы готовы платить за это еще больше» Россияне вкладывают деньги в квартиры под аренду. Как это приносит им сотни тысяч рублей?
«Жильцы готовы платить за это еще больше»Россияне вкладывают деньги в квартиры под аренду. Как это приносит им сотни тысяч рублей?
1 мая 2025
Торговцы прошлым Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Торговцы прошлымВторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
10 января 2020

Чреват проблемами для здоровья и бюджетный ламинат. Зачастую недорогой материал содержит меламиновые смолы, выделяющие формальдегид. Данное вещество является канцерогеном, представляющим опасность для дыхательной системы. Васильев советует обратить внимание на ламинат класса E0 или E1, а еще лучше — натуральный паркет или инженерную доску.

Безопасностью не отличаются и пластиковые ПВХ-панели. При нагреве они выделяют токсичный хлорвинил, раздражающие слизистые. Из дешевых, но безвредных материалов эксперт рекомендует брать акриловые панели. Если бюджет позволяет, стоит купить МДФ с натуральным шпоном или деревянную вагонку.

Нельзя забывать об асбесте. Многие россияне считают его пережитком прошлого, однако его до сих пор можно найти в домах постройки прошлого века. Опасность представляет даже демонтаж такого материала — удалять его необходимо специалистам с респираторами и пылеулавливающими установками. Микрочастицы асбеста вызывают фиброз и приводят к онкологии.

Ранее россиянам дали советы по организации ремонта в присутствии детей. В целях электробезопасности стоит установить розетки с защитными шторками и использовать водоэмульсионные краски и клей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он сошел с ума!» Маск и Трамп публично поссорились. Миллиардер заявил, что президент фигурирует в деле о педофилии

    В сеть выложили фото Трампа с сыном Маска после обвинений в педофилии

    В США призвали выдворить Маска из страны

    Невиновный провел 40 лет в тюрьме за чужое преступление

    Европейские дипломаты испугались предстоящего выступления Трампа на саммите НАТО

    Маск предрек рецессию в США из-за пошлин

    Пушков высказался о конфликте Маска и Трампа

    Раскрыта стоимость дешевого складного смартфона Samsung

    Россиянин пострадал при атаке украинского БПЛА

    Рядом с российским аэропортом произошел сильный взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости