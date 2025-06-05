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17:23, 5 июня 2025Ценности

Самая титулованная гимнастка в мире обругала модный бренд Кайли Дженнер

Гимнастка Симона Байлз заявила, что бренд Кайли Дженнер Khy — это преступление
Мария Винар

Фото: @simonebiles

Американка Симона Байлз, ставшая самой титулованной гимнасткой в мире, обругала модный бренд Khy, создательницей которого является телезвезда Кайли Дженнер. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram
(запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя чемпионка запечатлела себя на камеру в зеркало и продемонстрировала на себе блейзер темно-розового цвета из ассортимента марки предпринимательницы. На размещенном кадре видно, что вещь оказалась слишком велика для нее.

«Госпожа Кайли Дженнер, это преступление! Это не XXS и не XS», — заявила Байлз, отметив, что блейзер был самым маленьким из размерной сетки бренда.

В марте прошлого года основательница организации Collective Fashion Justice Эмма Хаканссон, которая выступает против несправедливости в сфере фэшн-индустрии, раскритиковала деятельность модной компании Кайли Дженнер. Тогда она заявила, что одежда знаменитости создана без уважения к людям.

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