В России обрушились выдачи сельской ипотеки

Матвиенко: Выдачи сельской ипотеки рухнули после того, как она стала адресной

Выдачи сельской ипотеки в России резко упали. О причинах снижения привлекательности данной госпрограммы высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания Форума тружеников села.

Объем выдач сельской ипотеки начал опускаться еще в сентябре 2024 года по мере исчерпания банковских лимитов. Выдачи достигли минимума к началу 2025-го. Как пояснила Матвиенко, на доступность ипотеки повлияло введение принципа адресности. «Не так давно правительство изменило условия выдачи сельской ипотеки, она стала более адресной и точечной. Идея, по существу, правильная, но после этих нововведений объемы выдачи сельской ипотеки, можно сказать, рухнули», — заявила политик. По ее мнению, инструмент жилищного кредитования необходимо «донастроить» с учетом возможностей госбюджета.

Ранее Матвиенко назвала причину отказа молодежи от переезда в деревни. По ее мнению, на имидж сельской местности главным образом влияет отсутствие интернета. На фоне того, как государственные сервисы уходят в онлайн, вопрос обеспечения российских сел интернетом становится крайне важен.