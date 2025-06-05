Семьи топтавших флаг в Обнинске подростков лишат гражданства

ТАСС: СК лишит гражданства РФ семьи топтавших флаг в Обнинске подростков

Следователи занимаются вопросом лишения гражданства семей, чьи дети топтали флаг с изображением георгиевской ленты. Об этом рассказал ТАСС министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин.

Он указал на необходимость завершения всех юридических процедур. В противном случае семьи смогут вернуться и продолжить жить в России. «Они — недавние граждане России, и гражданство должно быть прекращено», — подчеркнул Калугин.

В начале мая в Обнинске двое подростков осквернили георгиевскую ленту, которая была установлена на одном из домов в виде флага. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ. Как отметил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, причиной произошедшего стал недостаток патриотического воспитания детей.