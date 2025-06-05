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14:56, 5 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о боях ВС России за село в ДНР у границ с Днепропетровской областью

Российские войска ведут ожесточенные бои за Федоровку в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Воин DV»

Вооруженные силы (ВС) России ведут бои за село Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР) у границ с Днепропетровской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Воин DV.

«Штурмовые группы вошли в населенный пункт Федоровка, идут ожесточенные бои в южной и юго-восточной частях населенного пункта. На данный момент поступает информация, что наши подразделения смогли закрепиться на окраинах», — говорится в публикации.

Уточняется, что российские войска в ночь на 5 июня также уничтожили пункт управления беспилотниками западнее Федоровки. Кроме того, в районе села Комар был поражен полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее военблогер Юрий Подоляка заявил о приближении ВС России к Днепропетровской области. По его словам, армия РФ добилась тактических успехов в районе населенных пунктов Зеленое Поле и Вольное Поле.

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