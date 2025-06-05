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14:54, 5 июня 2025Бывший СССР

В СВР заявили о стремлении Лондона повлиять на Грузию через ЛГБТ

СВР: Лондон раздосадован политикой Грузии и пытается влиять через ЛГБТ-группы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Официальный Лондон раздосадован политикой Грузии и пытается влиять на политику страны через ЛГБТ-группы (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) . Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.

«"Борьбу за Грузию" возглавили британцы. Лондон планирует значительно увеличить финансирование оппозиционных грузинских НПО, нацеливая их на радикализацию антиправительственной деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что для подрывной деятельности МИД Великобритании подобрал в регионах Грузии около 100 объединений среди молодежи и студентов, а также феминистических движений и структур ЛГБТ-сообщества.

В СВР уточнили, что британские структуры на следующем этапе «намерены подталкивать такие "заряженные подрывным креативом" организации к консолидации усилий с оппозиционными партиями». Это, уточняют в разведке, должно «встряхнуть» системную оппозицию в Грузии.

Протесты в Грузии с разной степенью продолжаются по сей день с октября 2024 года. Причина в несогласии оппозиционных партий и пятого президента Грузии Зурабишвили с результатами парламентских выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Еще одной причиной является отказ «Мечты» от курса на Евросоюз после проведения осеннего голосования.

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