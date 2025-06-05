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01:18, 5 июня 2025Россия

ВСУ ударили по Ростовской области

Shot: ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область,
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить беспилотниками по Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, целью атаки стал военный аэродром Миллерово. Местные жители рассказали, что звуки пролета дронов были слышны вечером в среду, 4 июня, в Миллеровском районе. По их словам, произошло несколько взрывов, а в небе были видны яркие вспышки.

Как отмечает канал, сейчас средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 29 беспилотников над тремя регионами России. Больше всего дронов — 15 — сбили над Белгородской областью, одиннадцать — над Ростовской, еще три — над Воронежской.

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