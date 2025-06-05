ВСУ ударили по Ростовской области

Shot: ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область,

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить беспилотниками по Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, целью атаки стал военный аэродром Миллерово. Местные жители рассказали, что звуки пролета дронов были слышны вечером в среду, 4 июня, в Миллеровском районе. По их словам, произошло несколько взрывов, а в небе были видны яркие вспышки.

Как отмечает канал, сейчас средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 29 беспилотников над тремя регионами России. Больше всего дронов — 15 — сбили над Белгородской областью, одиннадцать — над Ростовской, еще три — над Воронежской.