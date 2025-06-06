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23:09, 6 июня 2025Экономика

Дачникам назвали простой способ прогнать вредителей с участка

Биолог Алексеева: Прогнать слизней с участка можно с помощью кофейной гущи
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Oksana Korol / Global Look Press

Прогнать слизней и мошек с участка удастся с помощью кофейной гущи. Простой способ сделать это дачникам назвала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева в разговоре с News.ru.

По словам эксперта, вредителей отпугивает запах кофейного жмыха. Биолог предложила присыпать поверх грунта и вокруг растений, например, капусты, гущу, чтобы побороть слизней и улиток. «После полива гуща может слипнуться и образовать корку, которую нужно обязательно разбить рыхлением, иначе она будет препятствовать доступу воздуха к корням», — предупредила специалист.

Алексеева также рассказала, что подготовленную кофейную гущу можно применять для защиты цветов от мошек. Для этого понадобится подготовить специальный настой, состоящий из чайной ложки жмыха, залитого литром воды. Получившимся средством потребуется раз в две недели опрыскивать растения. Наконец, добавила биолог, отпугнуть незваных гостей можно, если поджечь сухой жмых.

Ранее дачникам порекомендовали способы остановить распространение лишайника на деревьях.

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