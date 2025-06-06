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04:50, 6 июня 2025Экономика

Финансист назвала увеличивающий пенсию вид стажа

Финансист Финогенова: Северный трудовой стаж от 15 лет позволит увеличить пенсию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Северный трудовой стаж, если он не менее 15 лет, позволяет увеличить пенсию с помощью повышающего коэффициента. Об этом рассказала финансист Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, на размер пенсии могут повлиять два вида стажа: северный и льготный. Первый начисляют за работу в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, а второй — за тяжелые или вредные условия труда.

«При наличии спецстажа пенсия может быть выше за счет повышенных тарифов страховых взносов, которые платят работодатели с фонда оплаты труда», — объяснила Финогенова.

Ранее сообщалось, что после достижения 80-летнего возраста пенсионеры, которым полагается страховая пенсия по старости, имеют право получать в двойном размере ее фиксированную часть, которая не зависит от стажа.

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