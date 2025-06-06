Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:04, 6 июня 2025Мир

Глава Пентагона раскрыл мнение стран НАТО об увеличении оборонных расходов

Хегсет: Почти все страны НАТО согласны увеличить оборонные бюджеты до 5 % ВВП
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: AdMedia / Globallookpress.com

Почти все страны НАТО согласны увеличить оборонные бюджеты до пяти процентов от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в эфире Fox News.

«Вчера я был на [встрече министров обороны стран] НАТО, где призвал наших союзников тратить больше, вплоть до 5 процентов [ВВП]. (...) Мы ведем работу с одним или двумя государствами, но почти все [остальные] сказали, что они в деле», — отметил глава Пентагона.

Он призвал страны Североатлантического альянса «взять на себя бремя» увеличения оборонных расходов. Руководитель американского ведомства добавил, что Вашингтон просит их об этом «как друзей».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил повысить расходы на оборону с 2 до 3,5 процента ВВП, а также тратить 1,5 процента ВВП на оборонные инвестиции.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинцы отказались без объяснения причин». Обмен телами военных в формате «6000 на 6000» с Киевом сорвался

    Бизнес отреагировал на снижение ставки

    В Госдуме назвали «крокодильими слезами» реакцию Зеленского на ответный удар России

    Саперы достали из-под днища подозрительной машины в Москве неизвестный предмет

    Сафонов стал капитаном сборной России в товарищеском матче

    Мужчина полез на самую высокую гору США без страховки и не выжил

    Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития России

    Депутат Рады рассказал о планах Зеленского на третью мировую войну

    Нашлась выбросившая новорожденного из окна машины в российском городе

    В Одесской области взорвался автомобиль сотрудников военкомата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости