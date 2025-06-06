Глава Пентагона раскрыл мнение стран НАТО об увеличении оборонных расходов

Хегсет: Почти все страны НАТО согласны увеличить оборонные бюджеты до 5 % ВВП

Почти все страны НАТО согласны увеличить оборонные бюджеты до пяти процентов от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в эфире Fox News.

«Вчера я был на [встрече министров обороны стран] НАТО, где призвал наших союзников тратить больше, вплоть до 5 процентов [ВВП]. (...) Мы ведем работу с одним или двумя государствами, но почти все [остальные] сказали, что они в деле», — отметил глава Пентагона.

Он призвал страны Североатлантического альянса «взять на себя бремя» увеличения оборонных расходов. Руководитель американского ведомства добавил, что Вашингтон просит их об этом «как друзей».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил повысить расходы на оборону с 2 до 3,5 процента ВВП, а также тратить 1,5 процента ВВП на оборонные инвестиции.