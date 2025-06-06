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19:44, 6 июня 2025Ценности

Ким Кардашьян выпустила шорты с накладными бедрами

Американская телезвезда Ким Кардашьян выпустила шорты с накладными бедрами
Мария Винар

Фото: SKIMS

Американская телезвезда Ким Кардашьян выпустила шорты с накладными бедрами. Соответствующий товар появился на сайте ее бренда Skims.

Новинка под названием Ultimate Hip имеет подкладки на бедрах, которые создают так называемый эффект песочных часов. Изделие представлено в пяти цветах. Его стоимость составляет 108 долларов (8,5 тысячи рублей).

«Получите изгибы, о которых вы всегда мечтали», — гласит описание товара на сайте.

Ранее сообщалось, что Кардашьян представила нижнее белье с имитацией пирсинга сосков и подверглась критике в сети. Покупатели отмечали недостатки в дизайне нового бюстгальтера, а также называли его странным и ужасным.

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