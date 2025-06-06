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18:32, 6 июня 2025Бывший СССР

В Абхазии назвали условия для восстановления отношений с Грузией

Глава МИД Абхазии Барциц: Грузия должна подписать договор о неприменении силы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Олег Барциц

Олег Барциц. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ради восстановления отношений с Абхазией Грузия должна подписать договор о неприменении военной силы. Условия для возобновления дипломатических связей назвал министр иностранных дел республики Олег Барциц, передает ТАСС.

«Необходимо сделать какие-то практические шаги, иначе это останется просто декларацией. С моей точки зрения, это мог бы быть такой шаг: принятие на себя юридически обязывающего соглашения о неприменении военной силы», — заявил глава абхазского МИД.

Дипломат добавил, что при этом положительно оценивает настрой грузинских властей на нормализацию отношений с Абхазией и Россией.

Ранее президент Абхазии Бадра Гунба призвал Тбилиси смириться с тем, что республика теперь — независимое государство. Лидер страны также отметил, что для восстановления диалога Грузия должна подписать соглашение об отказе от применения силы.

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