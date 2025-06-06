В Калининграде завершились переговоры России и МАГАТЭ

В Калининграде завершились переговоры представителей России и МАГАТЭ

В Калининграде завершились переговоры представителей России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи была затронута такая тема, как обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопросы обеспечения безопасности ЗАЭС.

По данным «Росатома», Лихачев и глава МАГАТЭ договорились о дальнейших контактах и назвали прошедшую беседу «полезным и откровенным разговором».

Ранее в Калининграде начались переговоры Гросси и Лихачева в формате «один на один».