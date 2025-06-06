В США назвали виновных в атаках Киева на российские аэродромы

Советник Филинн: Глубинное государство США влияло на атаки ВСУ на аэродромы РФ

Глубинное государство в США могло участвовать в организации атак Киева на российские аэродромы. Об этом заявил экс-советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн в соцсети Х.

Он выразил мнение, что лица «внутри (некоторые за пределами) нашего глубинного государства» предпринимают усилия, чтобы спровоцировать Москву на конфронтацию с западными странами.

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Так, под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

В Минобороны России позже сообщили, что в результате атаки удалось избежать жертв и уничтожения самолетов. Произошло лишь возгорание нескольких единиц авиационной техники.