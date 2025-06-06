Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:48, 6 июня 2025Мир

В США назвали виновных в атаках Киева на российские аэродромы

Советник Филинн: Глубинное государство США влияло на атаки ВСУ на аэродромы РФ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Jason Reed / Reuters

Глубинное государство в США могло участвовать в организации атак Киева на российские аэродромы. Об этом заявил экс-советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн в соцсети Х.

Он выразил мнение, что лица «внутри (некоторые за пределами) нашего глубинного государства» предпринимают усилия, чтобы спровоцировать Москву на конфронтацию с западными странами.

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Так, под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

В Минобороны России позже сообщили, что в результате атаки удалось избежать жертв и уничтожения самолетов. Произошло лишь возгорание нескольких единиц авиационной техники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он сошел с ума!» Маск и Трамп публично поссорились. Миллиардер заявил, что президент фигурирует в деле о педофилии

    Опубликовано фото пострадавшего от БПЛА ЖК в Энгельсе

    Два подмосковных аэропорта временно ограничили работу

    Жилая многоэтажка загорелась в Москве

    Загадочная пуля попала в голову спящей девочке

    Глава МИД Польши обратился к Маску со словами о сложности политики

    Российский аэропорт временно прекратил прием и выпуск самолетов

    Момент взрыва БПЛА у жилого комплекса попал на видео

    Мерц ответил на критику Маска словами «Германии не нужны лекции»

    В России допустили снижение ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости