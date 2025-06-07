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23:42, 7 июня 2025Бывший СССР

Российский военный показал необычный способ уничтожить дрон ВСУ

Российский военный устроил засаду дрону ВСУ на оптоволокне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Российские военнослужащие устроили засаду FPV-дрону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оптоволокне. Видео, на котором запечатлен необычный способ уничтожить беспилотник, опубликовал Telegram-канал «Штурмовик, че орешь?».

На ролике можно заметить, как российские бойцы выслеживают украинский дрон, затем один из них перерезает кабель ножницами. После этого дрон падает и взрывается.

Ранее глава компании «Элтех-Юг» Александр Камин сообщил, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2025» возглавляемое им предприятие представит выявляющий оптоволоконные дроны ВСУ детектор ПТ-03 «Птицелов».

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