Российский военный показал необычный способ уничтожить дрон ВСУ

Российский военный устроил засаду дрону ВСУ на оптоволокне

Российские военнослужащие устроили засаду FPV-дрону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оптоволокне. Видео, на котором запечатлен необычный способ уничтожить беспилотник, опубликовал Telegram-канал «Штурмовик, че орешь?».

На ролике можно заметить, как российские бойцы выслеживают украинский дрон, затем один из них перерезает кабель ножницами. После этого дрон падает и взрывается.

Ранее глава компании «Элтех-Юг» Александр Камин сообщил, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2025» возглавляемое им предприятие представит выявляющий оптоволоконные дроны ВСУ детектор ПТ-03 «Птицелов».

