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14:40, 8 июня 2025Мир

На Западе раскрыли причину отказа Киева забирать тела бойцов ВСУ

Журналист Христофору: Киев не забирает тела бойцов, чтобы скрыть число погибших
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Отказ президента Украины Владимира Зеленского забирать тела бойцов ВСУ может быть связан с желанием скрыть настоящее число погибших в боевых действиях. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.

«Количество убитых ставит под сомнение заявление Зеленского, сделанное в феврале 2025 года», — отметил он.

В феврале украинский лидер заявил в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом, что Украина потеряла в ходе конфликта 45,1 тысячи человек.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик также заявил, что выстроенная правительством Украины для населения картина минимальных потерь рухнула. По его словам, если Зеленский заберет тела бойцов, ему придется признать, что он обманывал украинцев.

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