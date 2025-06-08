Депутат ГД Ивлев назвал дикостью отказ Киева забирать тела бойцов ВСУ

Отказ Украины забирать тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) демонстрирует дикое отношение Киева к своим военным. Об этом заявил депутат Госдумы (ГД) от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.

По его словам, Киеву нужны бойцы «только на убой», а забота о раненых и погибших правительство страны не волнует. «Такое дикое отношение к своим военным полностью противоречит договоренностям в Стамбуле, игнорирует Женевские конвенции 1949 года о раненых, военнопленных и больных из состава вооруженных сил, которые являются базовыми документами международного гуманитарного права», — заявил парламентарий.

Он добавил, что отказ забирать тела — это прямое следствие отдаления Киева от заложенных Русской православной церковью традиций.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что выстроенная Киевом для населения картина минимальных потерь рухнула и, если Зеленский заберет тела бойцов, он признает, что обманывал украинцев.