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07:38, 8 июня 2025Интернет и СМИ

Россиянам дали совет для разговора с мошенниками

МВД рекомендовало придумывать нестандартные ответы в разговоре с мошенниками
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Steve Marcus / Reuters

В разговоре с телефонными мошенниками советует притворяться неподходящей жертвой, чтобы они утратили интерес. Такой совет дали россиянам в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, сообщает ТАСС.

В частности, в ведомстве рекомендовали придумывать нестандартные ответы, чтобы ввести злоумышленников в замешательство. Также россиянам напомнили, что лучше не отвечать на звонки с незнакомых номеров и использовать автоответчик для звонков. Помимо этого в управлении посоветовали использовать голосовых помощников для ответа на звонки.

Отмечается, что такая тактика поможет не лишиться денег и сохранить персональные данные.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества в преддверии Дня России. Как сообщили специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества, зафиксирован резкий рост активности ботов, которые обещают пользователям крупные денежные призы от государства в честь праздника.

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