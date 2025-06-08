Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:20, 8 июня 2025Силовые структуры

В заказанных россиянином из Испании 10 коробках вейпов нашли наркотики

В заказанных россиянином из Испании 10 коробках вейпов нашли гашишное масло
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Amani A / Shutterstock / Fotodom  

В заказанных россиянином из Испании 10 коробках вейпов нашли наркотическое вещество. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что данную доставку посредством почты заказал 24-летний Илья (фамилия не указана) из Королева. В свою очередь, московские таможенники проверили содержавшуюся в электронных устройствах жидкость и обнаружили гашишное масло.

Известно, что впоследствии домой к россиянину приехали правоохранители. Мужчине грозит уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств».

Ранее в июне в Челябинской области полицейские нашли 430 килограммов наркотиков на полтора миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия начала наступление в Днепропетровской области

    Во Франции заявили о начале подготовки к войне с Россией

    В Калифорнии назвали решение Трампа о вводе войск в штат провокационным

    Соболенко посетовала на погоду в финале «Ролан Гаррос»

    В заказанных россиянином из Испании 10 коробках вейпов нашли наркотики

    Россия нанесла удар «фантастической точности» по посещенному генералами НАТО цеху в Киеве

    Ученый назвал изменившее русскую историю событие. Что произошло 640 лет назад?

    Минобороны сообщило о доставке в район обмена первой партии тел украинских солдат

    Украинцам стали запрещать въезд в Россию из-за удаленных данных на телефоне

    Иностранные журналисты прибыли к фурам с телами военных ВСУ под Брянском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости