В заказанных россиянином из Испании 10 коробках вейпов нашли наркотики

В заказанных россиянином из Испании 10 коробках вейпов нашли гашишное масло

В заказанных россиянином из Испании 10 коробках вейпов нашли наркотическое вещество. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что данную доставку посредством почты заказал 24-летний Илья (фамилия не указана) из Королева. В свою очередь, московские таможенники проверили содержавшуюся в электронных устройствах жидкость и обнаружили гашишное масло.

Известно, что впоследствии домой к россиянину приехали правоохранители. Мужчине грозит уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств».

Ранее в июне в Челябинской области полицейские нашли 430 килограммов наркотиков на полтора миллиарда рублей.