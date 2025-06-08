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13:36, 8 июня 2025Бывший СССР

Опубликовано видео водружения российского флага над освобожденным селом в ДНР

Российские военные водрузили флаг над зданием в селе Заря в ДНР
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Российские военные водрузили флаг в освобожденном селе Заря в Донецкой народной республике (ДНР). Видео опубликовало РИА Новости.

«Бойцы 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск водрузили флаг над самым западным зданием населенного пункта Заря Донецкой народной республики», — говорится в заявлении.

В Минобороны РФ рассказали, что российские военные подавили основные очаги сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе, после чего провели зачистку территории и установили полный контроль над населенным пунктом.

Ранее Минобороны РФ показало кадры с поднятым российским флагом над Федоровкой в ДНР. Как отметили в ведомстве, командование ВСУ осознало, что потеряло контроль над населенным пунктом, лишь спустя несколько дней, после чего украинские военные попытались контратаковать, но безуспешно.

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