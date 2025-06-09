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15:09, 9 июня 2025Россия

Депутат Госдумы показал «наше секретное оружие от замоташек»

Депутат ГД Матвеев показал секретное оружие от замоташек
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Михаил Матвеев коммент»

Депутат Госдумы Михаил Матвеев показал «секретное оружие от замоташек». Видеозапись он разместил в Telegram.

Парламентарий снял на видео детский праздник и аниматора в костюме поросенка. Они водят хоровод под песню «Матушка-земля». «Наше секретное оружие. Антихаляльное», — прокомментировал он происходящее.

Также Матвеев показал группу сидящих на скамейке женщин азиатской наружности. Головы некоторых из них покрывают платки. Они не присоединяются к празднованию, однако снимают происходящее на камеры телефонов.

9 июня Матвеев предложил отправить «в родные кишлаки» детей мигрантов, проваливших тест на знание русского языка.

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