Депутат Госдумы показал «наше секретное оружие от замоташек»

Депутат Госдумы Михаил Матвеев показал «секретное оружие от замоташек». Видеозапись он разместил в Telegram.
Парламентарий снял на видео детский праздник и аниматора в костюме поросенка. Они водят хоровод под песню «Матушка-земля». «Наше секретное оружие. Антихаляльное», — прокомментировал он происходящее.
Также Матвеев показал группу сидящих на скамейке женщин азиатской наружности. Головы некоторых из них покрывают платки. Они не присоединяются к празднованию, однако снимают происходящее на камеры телефонов.
9 июня Матвеев предложил отправить «в родные кишлаки» детей мигрантов, проваливших тест на знание русского языка.