Депутат Госдумы показал «наше секретное оружие от замоташек»

Депутат ГД Матвеев показал секретное оружие от замоташек

Депутат Госдумы Михаил Матвеев показал «секретное оружие от замоташек». Видеозапись он разместил в Telegram.

Парламентарий снял на видео детский праздник и аниматора в костюме поросенка. Они водят хоровод под песню «Матушка-земля». «Наше секретное оружие. Антихаляльное», — прокомментировал он происходящее.

Также Матвеев показал группу сидящих на скамейке женщин азиатской наружности. Головы некоторых из них покрывают платки. Они не присоединяются к празднованию, однако снимают происходящее на камеры телефонов.

9 июня Матвеев предложил отправить «в родные кишлаки» детей мигрантов, проваливших тест на знание русского языка.

