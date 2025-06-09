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22:46, 9 июня 2025Бывший СССР

На Украине собираются переименовать 700 населенных пунктов

Депутат Констанкевич: На Украине собираются переименовать 700 населенных пунктов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Более 700 населенных пунктов собираются переименовать в рамках политики дерусификации на Украине, заявила депутат Верховной Рады Ирина Констанкевич в эфире телеканала «Рада».

По ее словам, изменить названия необходимо «с учетом несоответствия правописанию украинского языка и несоответствия законам про деколонизацию».

«Впереди еще большой кусок работы, еще есть 700 населенных пунктов, которые нужно переименовать», — подчеркнула она.

Констанкевич добавила, что за 10 лет на Украине переименовали около одной тысячи населенных пунктов, а также 25 административных районов и 27 районов в городах.

Ранее сообщалось, что на Украине переименуют 300 городов и сел, связанных с Россией.

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