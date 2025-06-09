Депутат Констанкевич: На Украине собираются переименовать 700 населенных пунктов

Более 700 населенных пунктов собираются переименовать в рамках политики дерусификации на Украине, заявила депутат Верховной Рады Ирина Констанкевич в эфире телеканала «Рада».

По ее словам, изменить названия необходимо «с учетом несоответствия правописанию украинского языка и несоответствия законам про деколонизацию».

«Впереди еще большой кусок работы, еще есть 700 населенных пунктов, которые нужно переименовать», — подчеркнула она.

Констанкевич добавила, что за 10 лет на Украине переименовали около одной тысячи населенных пунктов, а также 25 административных районов и 27 районов в городах.

Ранее сообщалось, что на Украине переименуют 300 городов и сел, связанных с Россией.