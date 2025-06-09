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14:45, 9 июня 2025Мир

МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС

Директор МАГАТЭ Гросси посетит Запорожскую АЭС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что намерен посетить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Его слова передает ТАСС.

«Я обязательно вернусь», — отметил глава агентства на пресс-конференции.

По словам Гросси, ситуация на ЗАЭС остается стабильной, однако «в текущих обстоятельствах перезапуск [электростанции] нецелесообразен».

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ стремится сократить число атак на ЗАЭС, а не «показывать пальцем на виновную сторону».

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