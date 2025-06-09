МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС

Директор МАГАТЭ Гросси посетит Запорожскую АЭС

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что намерен посетить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Его слова передает ТАСС.

«Я обязательно вернусь», — отметил глава агентства на пресс-конференции.

По словам Гросси, ситуация на ЗАЭС остается стабильной, однако «в текущих обстоятельствах перезапуск [электростанции] нецелесообразен».

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ стремится сократить число атак на ЗАЭС, а не «показывать пальцем на виновную сторону».