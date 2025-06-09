Мединский: Киев в 2022 году сказал, что его партнеры против заключения договора

Киев в 2022 году сказал, что его партнеры против заключения договора, который тогда был согласован российской стороной. Детали договора раскрыл помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в эфире RT.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский после того, как ему передали договор 15 апреля 2022 года, «две недели молчал», за это время к нему приехали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и представители администрации президента США Джо Байдена.

«В первый раз в Стамбуле мы подготовили договор. 19 страниц, очень подробный. Там были даже такие нюансы, чтобы слова одинаково понимались на русском, английском и на украинском», — рассказал он. Мединский отметил, что несколько исправлений тогда внес лично президент России Владимир Путин.

Помощник российского лидера также заявил, что, если бы Киев принимал решения сам, мир был бы подписан в феврале 2022 года, а его условия были мягче того, что Россия предлагает сегодня.