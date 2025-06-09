Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:26, 9 июня 2025Мир

Мединский раскрыл детали договора с Украиной в 2022 году

Мединский: Киев в 2022 году сказал, что его партнеры против заключения договора
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Киев в 2022 году сказал, что его партнеры против заключения договора, который тогда был согласован российской стороной. Детали договора раскрыл помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в эфире RT.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский после того, как ему передали договор 15 апреля 2022 года, «две недели молчал», за это время к нему приехали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и представители администрации президента США Джо Байдена.

«В первый раз в Стамбуле мы подготовили договор. 19 страниц, очень подробный. Там были даже такие нюансы, чтобы слова одинаково понимались на русском, английском и на украинском», — рассказал он. Мединский отметил, что несколько исправлений тогда внес лично президент России Владимир Путин.

Помощник российского лидера также заявил, что, если бы Киев принимал решения сам, мир был бы подписан в феврале 2022 года, а его условия были мягче того, что Россия предлагает сегодня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль передал Украине комплексы Patriot, сбивавшие «подарки Хусейна» в 1990-х. В Москве пригрозили вооружить некоторые страны

    Анита Цой отсудила почти миллион рублей за аренду

    СК отреагировал на сжегшего российский флаг в Берлине мужчину

    Удивительные грибы-«копыта» нашли в России

    Мужчина выбежал на взлетную полосу во время движения лайнеров и попал на видео

    Осужденный за наркотики Промес выразил готовность отбыть тюремный срок в Нидерландах

    Поставки подсолнечного масла из России рухнули

    Влияние ключевой ставки на автомобильный рынок России оценили

    Россиянка увидела украинский дрон над трассой, попыталась увернуться и попала в ДТП

    В России предложили отключать бездетным парам интернет на ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости