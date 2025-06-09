На Украине возбудили уголовное дело из-за убийства бывшего советника Януковича

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту убийства Портнова

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту убийства бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, передает издание «Украинская правда» со ссылкой на ответ офиса генпрокурора страны (ОГП).

«Сообщаем, что главным следственным управлением Национальной полиции Украины (...) внесены сведения в единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по факту умышленного убийства Андрея Портнова», — сказано в официальном ответе ОГП на запрос издания.

Утром 21 мая испанские правоохранители сообщили об убийстве бывшего советника Януковича. Преступление произошло в пригороде Мадрида рядом с Американской школой. Отмечается, что в жертву стреляли несколько человек.

Социолог и политолог Евгений Копатько посчитал самой вероятной причиной убийства Портнова его профессиональную деятельность. Он считает, что уверенность и напористость украинского юриста могли стать причиной убийства.