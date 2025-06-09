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19:44, 9 июня 2025Бывший СССР

Появились кадры входа российских военных в Алексеевку в ДНР

Появились кадры, на которых виден вход российских военных в Алексеевку в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Появились кадры объективного контроля, согласно которым можно утверждать, что российские военные закрепились в Алексеевке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил военный аналитик Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«К вечеру на канале 114-й бригады были размещены кадры объективного контроля, позволяющие утверждать, что Алексеевка находится под нашим полным контролем», — написал он.

Ранее российские войска подняли флаг над селом Ступочки в ДНР. Оно находится в пяти километрах от Часова Яра и в шести километрах от Константиновки.

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