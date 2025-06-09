Продажи одного вида автомобилей в России обрушились

Ведомости: В 2025 году продажи электромобилей в России рухнули почти втрое

В 2025 году продажи электромобилей в России рухнули почти втрое. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В марте реализовали 2499 электромобилей, в апреле — 2237, а в мае — уже 1096 автомобилей. Тенденцию вызвало решение властей доначислять в счет утильсбора таможенную пошлину, если подтвердится ее занижение во время поставки машины из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), которое стало действовать с апреля 2024-го

Продажи автомобилей с электрической силовой установкой падают с мая 2024-го. К концу года рынок электрокаров восстановился до 1472 единиц, однако в 2025-м утильсбор на этот вид машин вырос более чем в 20 раз — до 667,4 тысячи рублей, в результате чего с начала 2025-го продажи электромобилей не превышали тысячи штук в месяц.

Лидером рынка остался китайский Zeekr — за пять месяцев был продан 1191 электрокар (в 3,4 раза меньше год к году). Второе место занял российский Evolute (374 авто, минус 48 процента), третье — Avatr (318 единиц, минус 15 процентов). Четвертое и пятое места заняли бренд китайского Great Wall, автомобили Ora (218 штук, выросли в 2,4 раза), а также «Москвич» с результатом в 217 машин (продажи упали втрое).

В связи с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка, регулярным повышением утильсбора и общим удорожанием машин в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса ожидают отката внутреннего рынка к уровню 2016 года. Ряд аналитиков прогнозирует по итогам 2025 года падение продаж новых машин в России на 10-25 процентов.