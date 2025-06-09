Россиянин рассказал о съедающих кучу денег дефектах машин Changan

Владелец Changan отдал 250 тыс. рублей на замену колесных и тормозных дисков

Владельцу автомобиля Changan Денису Соколову пришлось серьезно раскошелиться на техническое обслуживание после обнаружения серьезных дефектов. Соответствующий отзыв он оставил на портале Drive2.Ru.

Пользователь отметил, что ездит на кроссоверах UNI-K и CS55 Plus. При этом потребовалось вложить значительную сумму в ремонт одной из машин после выявленных проблем в колесных и тормозных дисках. Соколов пожаловался, что за все время эксплуатации уже несколько раз обращался за помощью в сервисные центры.

Главной проблемой, с которой он столкнулся, стало низкое качество установленных на автомобиле вышеуказанных комплектующих. Соколова, в частности, не устроили периодические биения после оттормаживания со скорости 150 километров в час (км/ч), а при 130 км/ч подобные звуки возникали постоянно.

Мастера в итоге провели балансировку колесных дисков и заменили тормозные диски на комплектующие фирмы Monaer. Однако даже после этого полностью решить вышеуказанные проблемы не удалось. При балансировке обнаружилось, что резина прыгает на диске. И после ее замены биение продолжилось.

В результате на машину Соколова пришлось устанавливать более мощные тормоза стоимостью выше 120 тысяч рублей. Но при тестовом выезде выяснилось, что тормозные диски продолжили биться о шпильки при каждом торможении, так как в дисках отсутствовало необходимое отверстие. После высверливания эту проблему удалось решить, но с вибрацией колес покончить не получилось. Все дело оказалось в бракованных дисках с неровной отливкой. Теперь пользователю придется ехать за новыми. Совокупные траты на ремонт купленного Changan Соколов оценил в 250 тысяч рублей.

Ранее стало известно еще об одной проблеме автомобилей этого китайского производителя. Владелец Changan UNI-K пожаловался на слабое лакокрасочное покрытие кроссовера. Из-за этого, по его словам, сколы и царапины образуются от веток и малейших камней. В то же время самым огромным минусом он назвал очень тонкий и легко прогибающийся металл кузова. Кроме того, владельца возмутило низкое качество установленной на приборной панели автомобиля электроники. Он отметил, что единственным плюсом системы является красивый дизайн. На деле же она абсолютно не функциональна.