В России будут собирать заборы из алюминия для ИЖС по принципу конструктора

Российская компания разработала заборы из алюминия для ИЖС. Они собираются по принципу конструктора.

«Заборы и ограждения на участках постоянно доставляют головную боль владельцам индивидуальных домов: они ржавеют, постоянно требуют покраски, и все равно выглядят неэстетично. Все эти проблемы решит алюминиевое решение: в этом году впервые российская компания разработала и запустила крупное серийное производство алюминиевых заборов для ИЖС», — рассказал руководитель группы проектов Алюминиевой ассоциации Роман Селин.

Алюминиевые ограждения имеют срок службы свыше 50 лет, в течение которого они не требуют ухода и благодаря антикоррозийным свойствам алюминия сохраняют привлекательный внешний вид. В Европе такие решения как лучшая альтернатива стальным забором достаточно широко распространена. В России же алюминиевые заборы только начали применяться владельцами загородной недвижимости, в частности они используются в коттеджных поселках, которые сейчас строятся в нескольких регионах России, отметил Роман Селин.

«Для производства алюминиевых заборов мы специально заказали новое оборудование, экспериментировали с матрицами чтобы получить оптимальное соотношение легкости, прочности и конечной стоимости», — рассказал заместитель гендиректора компании-разработчика «Стройкомплекс» Дмитрий Слободянюк.

Другое преимущество алюминиевых ограждений заключается в том, что они собираются как конструктор, они даже поставляются в разобранном виде в индивидуальной упаковке, продолжает Дмитрий Слободянюк. Не требуется никаких специальных навыков, тогда как для установки стального забора, нужны сварка, последующая зачистка швов и, наконец, покраска, добавляет он.

«Это новый алюминиевый продукт для российского рынка. Он наглядно демонстрирует как алюминиевое решение кардинально повышает потребительские свойства в сравнении с материалами-субститутами и обеспечивает значительную экономию средств и времени на жизненном цикле изделия», — подчеркнул директор по развитию рынков компании РУСАЛ Евгений Васильев.