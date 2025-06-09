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09:51, 9 июня 2025Силовые структуры

Стало известно об аресте причастного к подрыву ветерана СВО Гурциева

Суд арестовал подозреваемого в причастности к подрыву ветерана СВО в Ставрополе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Подозреваемого в причастности к расправе над ветераном специальной военной операции (СВО) Зауром Гурциевым отправили в СИЗО. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения фигуранту уголовного дела о подрыве вице-мэра Ставрополя. Обвиняемый заключен под стражу на 1 месяц и 24 суток — до 29 июля. В числе рассматриваемых версий преступления — террористический акт.

Ветеран СВО Заур Гурциев был первым заместителем главы администрации Ставрополя с 23 сентября 2024 года.

Преступление было совершено 29 мая в ходе встречи Гурциева с его 29-летним знакомым Никитой Пеньковым, который оказался смертником. Он принес бомбу в сумке, которая сработала как только мужчины оказались вместе возле многоквартирного дома на улице Чехова в Ставрополе.

Бомба мощностью 300 граммов в тротиловом эквиваленте была безоболочной, поэтому на месте подрыва не осталось фрагментов.

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