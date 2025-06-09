Страховать автомобили в России стало дешевле

РСА: Средняя стоимость ОСАГО в России за четыре месяца снизилась на 5,3 процента

За четыре месяца 2025 года средняя стоимость полиса ОСАГО в России снизилась до 7,34 тысячи рублей. О том, что страховать автомобили стало дешевле, со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщает РИА Новости.

Цены на полис опустились на 5,3 процента год к году, в то время как выплаты по страховке увеличились до 108,2 тысячи рублей (плюс 17,4 процента). Годом ранее они составляли 92,2 тысячи рублей.

«Несмотря на продолжающуюся стабилизацию на рынке автозапчастей, средняя выплата по ОСАГО продолжает расти. В апреле этого года она выросла на 28 процентов по сравнению с апрелем прошлого года и достигла 113,2 тысячи рублей. При этом рост средней премии страховщикам удается сдерживать», — отметил президент РСА Евгений Уфимцев.

Начальник управления по развитию сервиса лояльности «Апельсин» Светлана Балахтина рассказала, что стоимость полиса ОСАГО при покупке можно снизить. Во-первых, ОСАГО дешевле для автомобилей с меньшим объемом двигателя. Во-вторых, удешевляет стоимость отсутствие в нем молодых и неопытных водителей и его заблаговременная покупка. Позволит сэкономить и «открытая страховка» — если автомобилем управляют несколько водителей.