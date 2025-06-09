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16:15, 9 июня 2025Интернет и СМИ

Раскрыта судьба демонтированного в Киргизии памятника Ленину

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Aiii Media / YouTube

В соцсетях и Telegram-каналах заявили о том, что демонтаж в киргизском городе Ош памятника Ленину может являться недружественным шагом по отношению к Москве. Однако в действительности монумент был перенесен с целью улучшить архитектурный и эстетический облик города, раскрыли власти.

«На центральной площади Оша демонтировали памятник Ленину. (…) В описании говорится, что памятник демонтировали сегодня по решению мэрии южной столицы», — сообщили в издании 24KG, ссылаясь на информацию из соцсетей. Там также опубликовали фото, на котором показано, что демонтированная статуя лежит на площади.

О демонтаже памятника также рассказало агентство ТАСС, ссылаясь на местных жителей. А издание «Sputnik Кыргызстан» выложило в Telegram ролик с площади в Оше, на котором видно, что памятник Ленину был демонтирован.

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При этом некоторые источники, рассказавшие о случившемся, сочли ситуацию с памятником антироссийским шагом. Кроме того, они заявили, что монумент был снесен тайно. «Будни украинизации: в киргизском городе Ош ночью по-воровски снесли 25-метровй памятник Ленину», — написал казахстанский политик Айнур Курманов. Telegram-канал «Южный акцент» назвал власти Оша русофобскими из-за демонтажа монумента.

«Действия по сносу памятника Ильичу воспринимаются как удар по общей советской истории, особенно в период проведения СВО, и могут оказать крайне негативные последствия на наши взаимоотношения», — прокомментировал случившееся первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть.

В действительности памятник Ленину в Оше перенесут с центральной площади в парк «Мээрим», который находится прямо за площадью, указали в мэрии города. Там также назвали перенос памятника обычной практикой для улучшения общего архитектурного и эстетического облика городов. «К примеру, в городах России, в том числе в Санкт-Петербурге и Белгороде памятники Ленину также демонтированы или перенесены в другие места», — указали в мэрии. Кроме того, власти призвали не политизировать этот вопрос.

В российских городах действительно переносили памятники Ленину с центральных площадей — к примеру, это было сделано в Калуге и Поворино в Воронежской области.

О том, что перенос памятника в киргизском Оше следует расценивать как недружественный по отношению к России шаг, заявили преимущественно Telegram-каналы. Ряд отечественных СМИ при этом опубликовал информацию властей Оша о причинах переноса памятника (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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