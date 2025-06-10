Алаудинов отреагировал на стрельбу по храму в Судже

Генерал Алаудинов захотел отправить в «Ахмат» стрелявших по храму в Судже бойцов

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов захотел отправить в чеченский батальон «Ахмат» бойцов, которые стреляли по храму в Судже Курской области. Такой реакцией на инцидент в приграничье он поделился в Telegram-канале.

Командир отметил, что ведется поиск тех, кто произвел стрельбу. Алаудинов указал, что, судя по кадрам, распространившимся в соцсетях, это были не чеченские бойцы. Как утверждает соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, у нарушителей заметили шевроны военной комендатуры.

«Когда их найдут, я надеюсь, что их мне передадут в спецназ "Ахмат", я найду для них [место] на передовой позиции», — сказал Алаудинов.

Он выразил уверенность, что после такой меры у виновных пропадет желание открывать огонь из оружия по пустым домам. Кроме того, генерал заверил, что представителей «Ахмата» в Судже нет, его подразделения находятся на самых сложных участках фронта.

9 июня временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что человек в военной форме, стрелявший по домам в Судже, попал в смертельную аварию, уходя от преследования правоохранителей.

Хинштейн пояснил, что на видео, которое разошлось в сети, оказался младший сержант 158-й военной комендатуры. Политик в связи с инцидентом уже обратился в военную прокуратуру.