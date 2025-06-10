Большинство приходов канонической УПЦ лишили права на бронь священников

На Украине большинство приходов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) лишили права на бронь священников. Об этом сообщает «Страна.ua».
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести утвердила перечень 7736 религиозных организаций, которые смогут бронировать своих священнослужителей от мобилизации. Издание отмечает, что в него не вошли тысячи приходов УПЦ.
Диакон УПЦ Андрей Глущенко заявил журналистам, что основная цель этого списка в том, чтобы заставить как можно больше священников УПЦ перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ) вместе с общинами, шантажируя отправить их в зону боевых действий в случае несогласия.
Ранее генерального директора заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко уволили из-за недостаточной борьбы с влиянием канонической УПЦ. Сам он назвал увольнение неожиданностью.