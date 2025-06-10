Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:49, 10 июня 2025Бывший СССР

Большинство приходов канонической УПЦ лишили права на бронь священников

На Украине лишили права на бронь священников канонической УПЦ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине большинство приходов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) лишили права на бронь священников. Об этом сообщает «Страна.ua».

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести утвердила перечень 7736 религиозных организаций, которые смогут бронировать своих священнослужителей от мобилизации. Издание отмечает, что в него не вошли тысячи приходов УПЦ.

Диакон УПЦ Андрей Глущенко заявил журналистам, что основная цель этого списка в том, чтобы заставить как можно больше священников УПЦ перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ) вместе с общинами, шантажируя отправить их в зону боевых действий в случае несогласия.

Ранее генерального директора заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко уволили из-за недостаточной борьбы с влиянием канонической УПЦ. Сам он назвал увольнение неожиданностью.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны попавшие под удар ВС России объекты ВСУ в Киеве и Киевской области

    Названа стоимость недвижимости Кристины Орбакайте в России

    В России потратят миллиарды рублей на снижение массы нового самолета

    Зеленский обвинил Орбана в использовании украинского конфликта

    Россиянин с помощью нейросети изменил город на Сахалине

    Выбросивший жену с шестого этажа ревнивец получил срок в России

    В России ужесточили ответственность за банковские тайны

    Доходы российских предпринимателей подсчитали

    Цискаридзе отказался от своего имени

    Большинство приходов канонической УПЦ лишили права на бронь священников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости