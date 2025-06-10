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11:05, 10 июня 2025ПутешествияЭксклюзив

Большинство россиян захотели получать больше денег за отдых

70 процентов россиян считают отпускные выплаты недостаточными
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Большинство россиян хотели бы получать больше денег за отдых. Об этом свидетельствует опрос компании hh.ru и сервиса бронирования «Островок», данные есть у «Ленты.ру».

Согласно исследованию, 70 процентов респондентов считают отпускные выплаты недостаточными. Чаще всего об этом говорят работники из сферы автобизнеса, продаж, туризма и общепита, ритейла и медицины (78-72 процента). Лучше всех оценивают свои отпускные менеджеры среднего и высшего звена (45 процентов), кадры из добывающего сектора (39 процентов) и ИТ-специалисты (37 процентов).

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Кроме маленьких выплат, недовольство россиян вызывает продолжительность отпусков: 44 процента опрошенных хотели бы иметь больше дней отдыха. При этом больше половины (53 процента) удовлетворены продолжительностью своего отпуска, а 3 процента даже полагают, что отдыхают слишком долго.

В то же время не все россияне используют отведенные им дни отдыха. У 25 процентов респондентов накопилось более 28 неиспользованных отпускных дней, у 39 процентов — от 14 до 28 дней, у 16 процентов — от 7 до 14 дней. Лишь 7 процентов сообщили, что у них осталось менее недели отдыха.

Ранее другой опрос показал, что каждый третий россиянин выбирает место отдыха ради фото для соцсетей. При этом только 2 процента россиян ведут блоги, чтобы стать профессиональными тревел-инфлюенсерами.

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