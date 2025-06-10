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13:57, 10 июня 2025Мир

Число погибших в результате стрельбы в австрийской школе вновь выросло

AUF1: Число жертв стрельбы в школе в Австрии увеличилось до 11 человек
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: видео AUF1

Число жертв стрельбы в школе в австрийском городе Грац увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает телеканал AUF1.

«Тяжелораненых доставляют в соседние больницы на спасательном вертолете. По данным полиции, преступник, предположительно, стал жертвой издевательств», — говорится в сообщении.

После трагедии в федеральной земле Штирия, в которой находится город Грац, был объявлен траур.

О стрельбе в школе в австрийском городе Грац стало известно во вторник, 10 июня. Сообщалось, что совершивший преступление бывший учащийся школы был найден мертвым.

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