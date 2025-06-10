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15:39, 10 июня 2025Мир

Канцлер Австрии выразил соболезнования из-за стрельбы в школе

Канцлер Австрии Штокер выразил соболезнования из-за стрельбы в школе
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kleine Zeitung via AP

Канцлер Австрии Кристиан Штокер выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в австрийском городе Грац. Свое заявление политик опубликовал в соцсети Х.

«Я сочувствую тем, кто пострадал от этого непостижимого акта насилия, всем ученикам и всему школьному персоналу», — написал канцлер.

Штокер добавил, что его мысли пребывают «с семьями и родителями, которые потеряли своих детей». Он отметил, что произошедшее затрагивает всех австрийцев и является национальной трагедией.

Ранее после стрельбы в школе госпитализировали 28 человек, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

В результате трагедии не стало 11 человек. После этих событий в федеральной земле Штирия, где находится город Грац, был объявлен траур.

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