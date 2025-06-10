Названы пять самых дорогих брендов в мире

Brand Finance: Ведущие технобренды подорожали до 3,2 триллиона долларов

В 2025 году стоимость 100 самых дорогих технологических брендов мира выросла в общей сложности до 3,2 триллиона долларов. Об этом говорится в отчете Brand Finance.

При этом 44 компании из данного списка — американские. На них пришлось 2,5 триллиона долларов, или 78 процентов от общей стоимости этой сотни.

Самым дорогим уже второй год подряд становится Apple. Он подорожал на 11 процентов, до 574,5 миллиарда долларов. Второе, третье, четвертое и пятое места достались Microsoft (461,1 миллиарда), Google (413 миллиардов), Amazon (356,4 миллиарда) и TikTok/Douyin (105,8 миллиарда) соответственно.

Самым быстрорастущим технологическим брендом оказалась NVIDIA. Она более чем удвоила свою стоимость, которая выросла на 98 процентов, до 87,9 миллиарда долларов. Такая динамика позволила компании впервые войти в список десяти самых дорогих брендов в мире в 2025 году.

В середине апреля выяснилось, что французская компания Hermes International S.C.A. обогнала по капитализации конкурирующую LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA и оказалась самым дорогим в мире производителем люксовых товаров.