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10:12, 10 июня 2025Россия

Опубликовано видео стрельбы российского солдата из гранатомета по домам в Судже

Стрельбу российского солдата из гранатомета по домам в Судже сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Стрельбу российского солдата из гранатомета по домам в Судже сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Воевода Вещает».

На кадрах военнослужащий с шевроном военной комендадуры стоит посреди улицы. Вероятно, ролик был снят вскоре после освобождения Суджи от украинских войск. Мужчина целится в сторону стоящего через дорогу здания и производит выстрел. В небо поднимается облако пыли, и виден купол храма.

Автор канала сопоставил происходящее на видео с поступком музыканта Акима Апачева, который оставил матерное послание на стене в Судже. «Но действия не сравнимые», — отметил он и выразил желание увидеть реакцию на ролик врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Такая реакция не заставила себя ждать. Поздно вечером в тот же день руководитель региона рассказал о запечатленном на видео бойце. Он подтвердил, что речь идет о военнослужащем комендатуры. «И за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант [не выжил] в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции», — рассказал Хинштейн.

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