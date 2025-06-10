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21:03, 10 июня 2025Силовые структуры

Подсудимый устроил кровавый перформанс в российском суде

Подсудимый устроил кровавый перформанс в петербургском суде, его увезла скорая
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Канал»

Подсудимый устроил кровавый перформанс во время заседания в Кировском районном суде Санкт-Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Все произошло во время продления ареста в отношении Ивана Баграма. Мужчина, обвиняемый в мошенничестве, порезал себе вены прямо в зале суда. На место была вызвана бригада скорой помощи, которая увезла его в больницу.

В заседании объявили перерыв.

Ранее в Тюмени задержанный за сбыт наркотиков выпрыгнул из окна здания полиции, решив таким образом сбежать от правоохранителей.

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