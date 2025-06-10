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15:34, 10 июня 2025Культура

Продюсер назвал причину возвращения Меладзе в Россию

Продюсер Дворцов: Певец Валерий Меладзе вернулся в Россию на заработки
Ольга Коровина

Фото: Sergey Bulkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певец Валерий Меладзе приехал в Россию ради денег. Его комментарий приводит «Абзац».

«Валерий Меладзе — падкий на деньги человек. Разумеется, он приехал подзаработать, потому что Россия раньше всегда его кормила», — высказался продюсер.

Дворцов предположил, что артист, которому 23 июня исполнится 60 лет, решил отметить день рождения в кругу семьи. Он добавил, что другой целью визита может быть частное выступление «для влиятельных персон». По словам продюсера, за корпоратив певец получит около пяти миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Меладзе заметили во время прогулки на Рублевке. Журналисты предположили, что исполнитель прилетел в Россию на день рождения внука.

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