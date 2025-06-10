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19:43, 10 июня 2025Экономика

Россия не попала в европейский список стран с высоким риском отмывания денег

Еврокомиссия включила Монако в список стран с высоким риском отмывания денег
Дмитрий Воронин

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) обновила дополнительный список стран с высоким, по ее оценке, уровнем риска в национальных режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, включив в него Алжир, Анголу, Венесуэлу, Кению, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибию и Непал. Об этом сообщает «Интерфакс».

Из перечня убрали Барбадос, Гибралтар, ОАЭ, Панаму, Сенегал, Уганду, Филиппины и Ямайку. Внесения в него России, которое, как писала Financial Times, обсуждалось европейцами в контексте «усиления финансового давления на Москву», не произошло.

Идея включения РФ в список стран, транзакции с участием представителей которых должны проверяться финучреждениями дополнительно, по словам немецкого евродепутата Маркуса Фербера, «пользуется огромной поддержкой». Тем не менее Россия в него не попала.

«После тщательной технической оценки и внимательного изучения опасений, высказанных по поводу ее последнего предложения, комиссия представила обновленный список ЕС», — заявила член ЕК по финансовым услугам Мария Луиш Албукерки.

Ранее социал-демократы, «зеленые» и либералы в Европарламенте (ЕП) возражали против исключения из списка ОАЭ, а в Испании отказывались снять контроль над Гибралтаром, напоминают журналисты. Нынешнее постановление должно вступить в силу в течение месяца в случае отсутствия возражений со стороны ЕП и Совета ЕС.

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