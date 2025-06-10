В Германии нашли причину для усиления НАТО

Депутат бундестага Реттген: НАТО нужно усилить из-за угрозы от России

НАТО необходимо усилить собственную обороноспособность из-за угрозы, исходящей со стороны России. Об этом заявил депутат бундестага от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген в интервью журналу Stern.

«Путин не будет ждать, пока НАТО завершит подготовку (...). Поэтому мы должны действовать быстрее», — заметил он.

В связи с этим в Германии продолжают обсуждать вопрос о введении дополнительного призыва в армию, отмечено в материале издания. Именно политики ХДС оказывают давление на другие фракции для принятия данного решения. «Нам нужен адекватно оснащенный Бундесвер», — подчеркнул также премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн, христианский демократ Даниэль Гюнтер.

Ранее в Европе заговорили об угрозе странам восточного фланга НАТО, где проживает значительное русское меньшинство. На это указал глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.