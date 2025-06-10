Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:57, 10 июня 2025Мир

В Германии нашли причину для усиления НАТО

Депутат бундестага Реттген: НАТО нужно усилить из-за угрозы от России
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

НАТО необходимо усилить собственную обороноспособность из-за угрозы, исходящей со стороны России. Об этом заявил депутат бундестага от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген в интервью журналу Stern.

«Путин не будет ждать, пока НАТО завершит подготовку (...). Поэтому мы должны действовать быстрее», — заметил он.

В связи с этим в Германии продолжают обсуждать вопрос о введении дополнительного призыва в армию, отмечено в материале издания. Именно политики ХДС оказывают давление на другие фракции для принятия данного решения. «Нам нужен адекватно оснащенный Бундесвер», — подчеркнул также премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн, христианский демократ Даниэль Гюнтер.

Ранее в Европе заговорили об угрозе странам восточного фланга НАТО, где проживает значительное русское меньшинство. На это указал глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова ответила на обвинения МИД Азербайджана в адрес Мединского

    В МИД назвали условие решения вопроса по американскому топливу на ЗАЭС

    Футболист сборной России перешел из «Ростова» в «Локомотив»

    Сорвана подготовка теракта в аэропорту Абхазии

    Решение спора между Россией и Японией предложили доверить марсианам

    Суд изберет меру пресечения мэру Красноярска по делу о взятках на 180 миллионов рублей

    Пара занялась сексом в воде на российском курорте на глазах у детей и попала на видео

    Российский политик попал под уголовное дело после дебатов

    Украину обвинили в саботаже переговоров

    В МИД анонсировали третий раунд переговоров с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости