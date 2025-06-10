Врач рассказала о неожиданном влиянии одуванчика на либидо

Одуванчики при правильном употреблении могут быть полезны для здоровья, рассказала врач-нутрициолог Ольга Бурлакова. Ее цитирует Life.ru.

Специалистка отметила, что одуванчики, хоть они и богаты витаминами и минералами, в чистом виде могут вызывать раздражение слизистой желудка, особенно у тех, у кого есть проблемы с ЖКТ. Бурлакова предложила добавлять одуванчик в пищу в виде салатов или настоек.

По словам нутрициолога, одуванчик помогает при заболеваниях печени, гастритах, колитах, укрепляет сосудистые стенки, борется с варикозом и атеросклерозом. «Он обладает отхаркивающими и успокаивающими свойствами, снижает холестерин и способствует очищению организма. Также считается, что он повышает потенцию и либидо благодаря содержанию горечи и активных веществ», — рассказала специалистка о неожиданном свойстве растения.

Бурлакова также посоветовала сочетать одуванчики с другими растениями: хвощом полевым, валерьянкой, лопухом, пижмой или гвоздикой и вводить их в рацион постепенно — небольшими порциями на протяжении двух-трех месяцев.

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