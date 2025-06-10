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00:30, 10 июня 2025Забота о себе

Врач рассказала о неожиданном влиянии одуванчика на либидо

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Одуванчики при правильном употреблении могут быть полезны для здоровья, рассказала врач-нутрициолог Ольга Бурлакова. Ее цитирует Life.ru.

Специалистка отметила, что одуванчики, хоть они и богаты витаминами и минералами, в чистом виде могут вызывать раздражение слизистой желудка, особенно у тех, у кого есть проблемы с ЖКТ. Бурлакова предложила добавлять одуванчик в пищу в виде салатов или настоек.

По словам нутрициолога, одуванчик помогает при заболеваниях печени, гастритах, колитах, укрепляет сосудистые стенки, борется с варикозом и атеросклерозом. «Он обладает отхаркивающими и успокаивающими свойствами, снижает холестерин и способствует очищению организма. Также считается, что он повышает потенцию и либидо благодаря содержанию горечи и активных веществ», — рассказала специалистка о неожиданном свойстве растения.

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Бурлакова также посоветовала сочетать одуванчики с другими растениями: хвощом полевым, валерьянкой, лопухом, пижмой или гвоздикой и вводить их в рацион постепенно — небольшими порциями на протяжении двух-трех месяцев.

Ранее реабилитолог Светлана Малиновская назвала порядок действий при контакте с борщевиком. Врач объяснила, что ядовитые вещества, которые содержатся в борщевике, попадая на кожу, резко повышают ее чувствительность к ультрафиолету, что грозит ожогами.

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