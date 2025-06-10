ВС России поразили расположение бригады ВСУ под Купянском

Военкор Поддубный показал кадры поражения расположения ВСУ под Купянском

Российские войска ударом авиабомбы поразили расположение подразделения территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ТрО ВСУ) под Купянском. Видео атаки показал в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Работал экипаж [истребителя] Су-34. Удар был нанесен по пункту временной дислокации 114-й бригады ТрО ВСУ в районе Купянска», — рассказал военкор.

На опубликованных кадрах видно, как из лесополосы, в которой находилось замаскированное расположение украинских военных, поднимаются клубы дыма.

Ранее российские войска заняли Алексеевку в Донецкой народной республике. По словам украинского военного с позывным Мучной, бойцы ВС России двигаются к окрестностям села Зеленый Кут.