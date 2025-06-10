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09:22, 10 июня 2025Бывший СССР

ВС России поразили расположение бригады ВСУ под Купянском

Военкор Поддубный показал кадры поражения расположения ВСУ под Купянском
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Российские войска ударом авиабомбы поразили расположение подразделения территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ТрО ВСУ) под Купянском. Видео атаки показал в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Работал экипаж [истребителя] Су-34. Удар был нанесен по пункту временной дислокации 114-й бригады ТрО ВСУ в районе Купянска», — рассказал военкор.

На опубликованных кадрах видно, как из лесополосы, в которой находилось замаскированное расположение украинских военных, поднимаются клубы дыма.

Ранее российские войска заняли Алексеевку в Донецкой народной республике. По словам украинского военного с позывным Мучной, бойцы ВС России двигаются к окрестностям села Зеленый Кут.

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