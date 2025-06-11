Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России. Об этом передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что тест поздравления был вручен послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем Министерству иностранных дел России.

19 июня прошлого года Путин посетил Северную Корею. Визит в КНДР для главы государства стал первым за последние 24 года. Предыдущий раз президент России посещал страну в 2000 году, когда главой Северной Кореи был отец нынешнего лидера Ким Чен Ир.

Ким Чен Ын, в свою очередь, побывал в России относительно недавно: он провел встречу с Владимиром Путиным в сентябре 2023 года на космодроме Восточный, посетил Владивосток и Комсомольск-на-Амуре.