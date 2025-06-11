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17:32, 11 июня 2025Бывший СССР

На Украине подтвердили заход России в Днепропетровскую область

Лейтенант ВСУ Алекс подтвердил заход ВС РФ в Днепропетровскую область
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России зашли в Днепропетровскую область. Об этом пишет лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

Он сообщает, что Российская армия заходит через административную границу по 4-5 человек. Однако автор утверждает, что закрепиться российским военным не удается.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России вышли на западную границу Донецкой народной республики и развили наступление в Днепропетровской области. Уточняется, что под Днепропетровском теперь действуют военнослужащие двух группировок войск — «Центр» и «Восток».

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